Жителей Башкирии обогреют на 7,5 млрд рублей
Власти рассказали, как проходит подготовка к отопительному сезону
В прошлом году на отопительный сезон было потрачено на миллиард меньшеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Власти Башкирии потратят 7,5 млрд рублей на подготовку к зимнему отопительному сезону и обновление энергоборудования. В прошлом году на эти нужды было выделено 6,6 млрд рублей. Подробности о том, какие работы будут проводиться, рассказали в пресс-службе Минжилкомхоза РБ.
В штатный режим приведут более полутора тысяч котельных и четыре тысячи километров теплосетей. В этом году также планируется замена систем теплоснабжения в 2287 многоквартирных домах. В 13 населенных пунктах на индивидуальное отопление переведут около двух тысяч квартир.
Подготовка к отопительному сезону началась еще в апреле.
ИСТОЧНИК KP.RU