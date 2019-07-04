Жителей Башкирии обогреют на 7,5 млрд рублей

СЕГОДНЯ 12:46 2019-07-04T12:46:19+03:00

В прошлом году на отопительный сезон было потрачено на миллиард меньше Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

Власти Башкирии потратят 7,5 млрд рублей на подготовку к зимнему отопительному сезону и обновление энергоборудования. В прошлом году на эти нужды было выделено 6,6 млрд рублей. Подробности о том, какие работы будут проводиться, рассказали в пресс-службе Минжилкомхоза РБ.

В штатный режим приведут более полутора тысяч котельных и четыре тысячи километров теплосетей. В этом году также планируется замена систем теплоснабжения в 2287 многоквартирных домах. В 13 населенных пунктах на индивидуальное отопление переведут около двух тысяч квартир.

Подготовка к отопительному сезону началась еще в апреле.

ИСТОЧНИК KP.RU