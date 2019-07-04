В Башкирии загорелся дом, которому больше ста лет
В Белебее сегодня, 4 июля, вспыхнул дом, построенный еще в 1903 году. Здание располагается на улице Советской. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера МЧС по республике.
Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренной службы выяснили, что загорелся строительный магазин, расположенный в старом здании. В ликвидации пожара было задействовано 5 единиц техники и 12 человек личного состава. К счастью, удалось избежать распространения огня на соседние постройки. В результате пожара пострадал мужчина. Причины и обстоятельства возгорания пока неизвестны – установить все детали предстоит дознавателю МЧС.
В Белебее загорелся старый дом.
ИСТОЧНИК KP.RU