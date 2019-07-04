2019-07-04T11:28:52+03:00
Происшествия

В Башкирии загорелся дом, которому больше ста лет

На место происшествия выезжали сотрудники МЧС
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Пожар тушили 5 единиц техники и 12 человек личного составаПожар тушили 5 единиц техники и 12 человек личного состава
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В Белебее сегодня, 4 июля, вспыхнул дом, построенный еще в 1903 году. Здание располагается на улице Советской. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера МЧС по республике.

Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренной службы выяснили, что загорелся строительный магазин, расположенный в старом здании. В ликвидации пожара было задействовано 5 единиц техники и 12 человек личного состава. К счастью, удалось избежать распространения огня на соседние постройки. В результате пожара пострадал мужчина. Причины и обстоятельства возгорания пока неизвестны – установить все детали предстоит дознавателю МЧС.

В Белебее загорелся старый дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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