В Башкирии загорелся дом, которому больше ста лет

СЕГОДНЯ 11:27 2019-07-04T11:28:52+03:00

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В Белебее сегодня, 4 июля, вспыхнул дом, построенный еще в 1903 году. Здание располагается на улице Советской. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера МЧС по республике.

Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренной службы выяснили, что загорелся строительный магазин, расположенный в старом здании. В ликвидации пожара было задействовано 5 единиц техники и 12 человек личного состава. К счастью, удалось избежать распространения огня на соседние постройки. В результате пожара пострадал мужчина. Причины и обстоятельства возгорания пока неизвестны – установить все детали предстоит дознавателю МЧС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/718359" frameborder="0"></iframe> В Белебее загорелся старый дом.

ИСТОЧНИК KP.RU