2019-07-04T15:00:53+03:00
Общество

«Он попрошайничал»: пропавшего 28-летнего уфимца заметили в одном из супермаркетов

Молодого человек пропал еще 25 мая
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Камера в супермаркете зафиксировала парняКамера в супермаркете зафиксировала парня
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В Уфе и её окрестностях уже полтора месяца разыскивают 28-летнего Дмитрия Мохова. Появились новые зацепки – парня заметили в северном районе Уфы.

Напомним, Дмитрий пропал 25 мая – поехал на работу в кафе на улице Софьи Перовской, но так там и не появился. Родственники обратились с заявлением в полицию. Позже сестра пропавшего Наталья рассказала, что он пропадает уже не первый раз. Ранее парень вернулся спустя два дня и рассказал, что «отрабатывал долг». В повторную ситуацию родственница не верит.

Информация об исчезнувшем распространилась по соцсетям. После этого на телефон Натальи поступило множество звонком. Люди рассказывали о том, что видели Дмитрия в садах, недалеко от села Николаевка.

– Но сколько мы за ним не выезжали, ни разу не видели. Не можем поймать, - говорит сестра пропавшего.

Недавно в распоряжении полиции оказалась видеозапись камеры наблюдения одного из супермаркетов на улице Первомайской в Уфе. На кадрах, предположительно, запечатлен Дмитрий. Он одет в черную куртку с капюшоном и джинсы. На руках у него черные перчатки. При этом парень опирается на трость. Вероятно, молодой человек может находиться в районе Черниковки.

Если вы видели мужчину с фото или знаете что-то о его местонахождении, сообщите об этом его сестре 8-967-744-67-54 (Наталья).Приметы Дмитрия: рост около 180 см, русые волосы, среднее телосложение, карие глаза, есть шрам от аппендицита.

Дмитрий пропадает не первый раз

Дмитрий пропадает не первый раз

ИСТОЧНИК KP.RU

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