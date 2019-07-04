2019-07-04T09:19:59+03:00
Происшествия

В Уфе пьяные мужчины напали, увезли за город и изнасиловали двух маленьких девочек

Педофилы схватили подростков в подъезде
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Насильников задержали по горячим следамНасильников задержали по горячим следам
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В столице Башкирии в конце июня произошел вопиющий по своей бесчеловечности случай. Двое пьяных взрослых мужчин напали на девочек 12 и 14 лет. Как сообщает портал UfacityNews.ru, изверги схватили подростков в подъезде дома. Они затащили несчастных в машину и увезли за город. В безлюдном месте они изнасиловали и избили девочек. После совершенных надругательств педофилы выбросили детей на трассе.

На автодороге девочек подобрали водители. Неравнодушные люди сообщили о случившемся в полицию. Преступников удалось настигнуть и задержать по горячим следам. Позже стало известно, что у обоих насильников есть жёны и свои дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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