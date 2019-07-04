2019-07-04T09:54:52+03:00
Происшествия

В Следкоме Башкирии прокомментировали гибель 23-летней уфимки

Девушку больше месяца разыскивали по всему городу
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Вчера, 3 июля, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан» сообщили, что поиски пропавшей без вести 23-летней Виктории Поповой из Уфы завершились трагедией. Девушка пропала еще 31 мая по дороге с работы домой. Тогда ее родные обратились в полицию и к волонтерам.

Обстоятельства пропажи Виктории выглядели как минимум странно: спустя неделю после исчезновения девушки, ее родные смогли дозвониться до ее телефона. Но трубку тогда взяла совершенно незнакомая женщина.

Со дня пропажи Виктории прошло больше месяца, когда поисковики-добровольцы сообщили о ее гибели. Девушку нашли в Черниковке.

В Следкоме Башкирии прокомментировали обнаружение тела несчастной.

- Тело было обнаружено 9 июня 2019 года, по предварительным данным, признаков криминального характера не установлено, в настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются обстоятельства смерти, по результатам будет принято процессуальное решение, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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