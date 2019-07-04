2019-07-04T08:30:51+03:00
Общество

«Не ведитесь на это!»: мошенники наживаются на мальчике из Сибая, которого сбил грузовик

Жулики выпрашивают деньги на лечение
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Пострадавший ребенок получил множественные травмыПострадавший ребенок получил множественные травмы
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В Башкирии мошенники пытаются нажиться на горе в семье мальчика, которого 1 июня переехал ассенизатор. Напомним, инцидент произошел в Сибае. Водитель автоцистерны на пересечении улиц Пионерской и Матросова задавил ребенка. Юный велосипедист пересекал дорогу по пешеходному переходу. Второклассника госпитализировали с множеством тяжелых травм. Сейчас за его жизнь борются врачи. Малыш введен в искусственную кому.

О том, что жулики пытаются использовать данный случай в корыстных целях, рассказали родственники ребенка в одном из городских сообществ Вконтакте. По их словам, мошенники открыли сбор средств якобы на помощь 8-летнему мальчику

– Мы – родственники – никакого сбора не открывали. Если таковой потребуется, я лично сообщу. Прошу, не ведитесь на это! – написали возмущенные родные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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