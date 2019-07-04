18-летняя девушка за рулем ВАЗа сбила велосипедиста в Башкирии

СЕГОДНЯ 07:12 2019-07-04T07:12:14+03:00

Десятиклассник с травмами доставлен в больницу

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Вчера днем, 3 июля, в Ермекеевском районе на 3 км автодороги Приютово-Бижбуляк произошло ДТП с участием велосипедиста.

18-летняя жительница Белебеевского района зарулём ВАЗ-2114 наехала на16-летнего велосипедиста.

Подросток получил различные травмы и был доставлен в больницу. Автоледи прокомментировала, что мальчик ехал в попутном направлении и внезапно выехал на проезжую часть. Начато разбирательство.

За сутки дорожные полицейские выявили более 2100 нарушений ПДД, задержали 21 нетрезвого водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU