18-летняя девушка за рулем ВАЗа сбила велосипедиста в Башкирии
Десятиклассник с травмами доставлен в больницу
фото: ГИБДД по РБ
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Вчера днем, 3 июля, в Ермекеевском районе на 3 км автодороги Приютово-Бижбуляк произошло ДТП с участием велосипедиста.
18-летняя жительница Белебеевского района зарулём ВАЗ-2114 наехала на16-летнего велосипедиста.
Подросток получил различные травмы и был доставлен в больницу. Автоледи прокомментировала, что мальчик ехал в попутном направлении и внезапно выехал на проезжую часть. Начато разбирательство.
За сутки дорожные полицейские выявили более 2100 нарушений ПДД, задержали 21 нетрезвого водителя.
ИСТОЧНИК KP.RU