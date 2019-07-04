В Башкирии водитель без прав опрокинул автомобиль в кювет
ДТП произошло в Дюртюлинском районе
фото: ГИБДД по РБ
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В ночь на 4 июля в Дюртюлинском районе на 2 км автодороги Дюртюли-Новоуртаево-Старобаишево произошла серьезная авария.
Как сообщили в ГИБДД, 29-летний местный житель за рулём ВАЗ-2110 по невыясненным причинам не справился с управлением и съехал в кювет, где опрокинулся.
Мужчина получил травмы и был госпитализирован. Известно, что он не имел водительского удостоверения. По данному факту начато разбирательство.
Всего 3 июля на дорогах Башкирии произошло 8 ДТП, в которых восемь человек получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU