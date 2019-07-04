Вечером в центре Уфы бегала абсолютно голая женщина

СЕГОДНЯ 06:31 2019-07-04T06:47:37+03:00

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Вчера, 3 июля, в офис наших коллег из новостного портала «Ufa1.ru» по улице Ленина ворвалась абсолютно голая женщина. По данным СМИ, у нее были дикие глаза и совершенно неадекватное поведение. Выбежав из здания, она принялась носиться по городу и просила демонов отстать от нее.

Корреспонденты догнали ее возле храма, затем вызвали полицию и успокаивали женщину до приезда страж порядка.

- Прибывшие сотрудники Росгвардии попытались вызвать медиков, но потом посадили девушку в машину и уехали, - передает портал.

ИСТОЧНИК KP.RU