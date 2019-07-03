2019-07-03T17:36:02+03:00
Происшествия

Упавшего с моста в Уфе парня похоронят на родине

Тело погибшего отправили в Чекмагушевский район
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Тело парня обнаружили проезжавшие мимо моста водителиТело парня обнаружили проезжавшие мимо моста водители
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Ранним утром 1 июля в Уфе под Затонским мостом проезжавшие мимо водители обнаружили тело молодого парня. Как сообщает «Башкирское Спутниковое Телевидение», им оказался выпускник УГАТУ. 23-летний Василий З. (имя изменено – прим. ред.) накануне защитил диплом и должен был отправиться на военные сборы. Однако его жизнь резко оборвалась. Тело погибшего отправили на родную землю в Чекмагушевский район. Василия похоронят в день рождения его матери – 50-летний юбилей.

По факту гибели молодого человека следователями проводят доследственную проверку. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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