В Уфе директор турфирмы скрылась с миллионами чужих рублей

СЕГОДНЯ 16:35 2019-07-03T16:35:45+03:00

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Уфимцы, доверившиеся одной из столичных турфирм, были жестоко обмануты. Директор агентства похитила их деньги и скрылась за границей. Туристы по разным оценкам заплатили за путёвки от 100 до 400 тысяч рублей. У них на руках есть договор, но от него теперь мало толку. Женщина, похитившая деньги, вышла на связь и рассказала, что на такой поступок её подтолкнули обстоятельства. Она всё понимает и раскаивается.

К делу подключились полицейские. Вчера стало известно, что заявление в правоохранительные органы написали как минимум 6 человек, однако сегодня данные обновились.

– В настоящее время в полицию г. Уфы с заявлением обратились более 30 граждан. Сейчас полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, – сообщили в пресс-службе МВД.

По всей видимости, директор турфирмы забрала с собой несколько миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU