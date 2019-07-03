2019-07-03T16:35:45+03:00
Происшествия

В Уфе директор турфирмы скрылась с миллионами чужих рублей

Ситуацию прокомментировали в МВД
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
К делу подключились полицейскиеК делу подключились полицейские
Изменить размер текста:

Уфимцы, доверившиеся одной из столичных турфирм, были жестоко обмануты. Директор агентства похитила их деньги и скрылась за границей. Туристы по разным оценкам заплатили за путёвки от 100 до 400 тысяч рублей. У них на руках есть договор, но от него теперь мало толку. Женщина, похитившая деньги, вышла на связь и рассказала, что на такой поступок её подтолкнули обстоятельства. Она всё понимает и раскаивается.

К делу подключились полицейские. Вчера стало известно, что заявление в правоохранительные органы написали как минимум 6 человек, однако сегодня данные обновились.

– В настоящее время в полицию г. Уфы с заявлением обратились более 30 граждан. Сейчас полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, – сообщили в пресс-службе МВД.

По всей видимости, директор турфирмы забрала с собой несколько миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии из-за равнодушия властей разрушился знаменитый деревянный мост из фильма «Вечный зов»
Упавшего с моста в Уфе парня похоронят на родине
В Башкирии все семь заместителей бывшего главы Фонда капремонта ушли в отставку
«Мог матом послать»: бывшая девушка Радика Юльякшина рассказала о звездной болезни и ревности
Поиски пропавшей в Уфе 23-летней девушки завершились трагедией
Власти Сибая обратились за помощью в совет по правам человека
В Башкирии коммерсант «заработал» на махинациях с НДС 22 млн рублей
Банк УРАЛСИБ продолжил автокредитование по программам с господдержкой «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»
В Уфе в маршрутках вернули прежние цены
В общежитии уфимского вуза подрались африканские студенты
В Башкирии прекращены поиски 16-летней Дианы Юшковой
Подозреваемого в получении взятки замначальника Ростенхнадзора доставили в Уфу
Главой Октябрьского района Уфы стал Сергей Плотников
«Удалили кусочки челюсти»: в Башкирии стоматолог без лицензии изуродовал 3-летнюю девочку
Смеющихся над своей зарплатой медиков из салаватского роддома приняли на работу
В Башкирии подросток на легковушке сбил пенсионерку
Выпускникам Уфимского государственного нефтяного технического университета вручили дипломы с отличием
На помощь мальчику из Сибая, которого переехал ассенизатор, прибыли врачи санавиации
Криминалисты не исключают, что семья пропавшего кассира из Башкирии может быть мертва
В Башкирии на дорогах установили новые камеры
В Уфе вакантное место главы Октябрьского района может возглавить глава Демского района
В Башкирии поймали женщину, которая своровала из банка крупную сумму денег
В Уфе прекращены поиски 10-летнего мальчика
В Уфе директор турфирмы скрылась за границу с деньгами клиентов
В Башкирии пропала без вести 16-летняя Диана Юшкова
«Ходит обросший и грязный»: подробности поисков 28-летнего уфимца