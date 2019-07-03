Власти Сибая обратились за помощью в совет по правам человека

СЕГОДНЯ 14:33 2019-07-03T14:33:51+03:00

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В Сибай приедут представители Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Они приняли приглашение мэра города Рустема Афзалова.

Во время своего визита члены Совета оценят экологическую ситуацию в городе и результаты работ в тлеющем карьере, а также в случае необходимости будут готовы оказать помощь в ликвидации очагов горения. Как сообщают активисты движения «Сибай, дыши!», в составе экспертной группы СПЧ приедет Григорий Куксин – специалист по шахтным пожарам.

Напомним, в ноябре жители Сибая начали жаловаться на недомогание, запах серы и смог в воздухе. Как оказалось, все дело в огромном карьере, на котором прежде добывали медь и цинк. Из-за окисления полезных ископаемых в нём начал выделяться сероводород. Ликвидация очагов тления пока не завершена.

ИСТОЧНИК KP.RU