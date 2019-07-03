«Смотрите, как приходится зарабатывать»: вахтовик из Башкирии на видео рассказал о тяжелых условиях работы

СЕГОДНЯ 20:26 2019-07-03T20:26:27+03:00

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Парень из башкирского города Давлеканово, который в настоящий момент работает в северном регионе, записал необычное видеообращение к жителям республики.

- Вот смотрите, как приходится зарабатывать деньги, а то некоторые думают, что все легко и просто. Чуток уважения хоть проявляйте! – написал молодой человек.

К своему посту он приложил видео. На кадрах человек энцефалитном костюме рассказывает о невзгодах с которыми встречаются вахтовики.

- Сегодня 3 июля. Жара. 25 градусов. Смотрите сколько комаров на моей макушке! Руки все покусывают и пережевывают, - сообщает молодой человек из Давлеканово.

Напомним, что Башкирия находится на 3 месте в России по показателю временной трудовой миграции. Вахтой работают более 160 тысяч человек – около 9% от общего трудоспособного населения республики.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/718169" frameborder="0"></iframe> Вахтовик из Башкирии записал необычное обращение.

ИСТОЧНИК KP.RU