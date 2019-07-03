2019-07-03T20:26:27+03:00
Общество

«Смотрите, как приходится зарабатывать»: вахтовик из Башкирии на видео рассказал о тяжелых условиях работы

Молодой человек трудится в Сибири
Рустем АХУНОВ
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Молодой человек рассказал о невзгодах вахтовикаМолодой человек рассказал о невзгодах вахтовика
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Парень из башкирского города Давлеканово, который в настоящий момент работает в северном регионе, записал необычное видеообращение к жителям республики.

- Вот смотрите, как приходится зарабатывать деньги, а то некоторые думают, что все легко и просто. Чуток уважения хоть проявляйте! – написал молодой человек.

К своему посту он приложил видео. На кадрах человек энцефалитном костюме рассказывает о невзгодах с которыми встречаются вахтовики.

- Сегодня 3 июля. Жара. 25 градусов. Смотрите сколько комаров на моей макушке! Руки все покусывают и пережевывают, - сообщает молодой человек из Давлеканово.

Напомним, что Башкирия находится на 3 месте в России по показателю временной трудовой миграции. Вахтой работают более 160 тысяч человек – около 9% от общего трудоспособного населения республики.

Вахтовик из Башкирии записал необычное обращение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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