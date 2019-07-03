2019-07-03T13:55:29+03:00
Происшествия

В Башкирии коммерсант «заработал» на махинациях с НДС 22 млн рублей

Похищенные деньги обвиняемый отмывал покупкой авто
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В автопарке следователи нашли и арестовали Lexux RX200T, Toyota Lаnd Cruiser 200, Hyundai Solaris и грузовик МАЗВ автопарке следователи нашли и арестовали Lexux RX200T, Toyota Lаnd Cruiser 200, Hyundai Solaris и грузовик МАЗ
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В Башкирии перед судом за мошенничество предстанет местный житель. Уголовное дело было возбуждено еще два года назад. В ходе следствия стало известно, что 40-летний руководитель двух организаций с 2012 по 2017 годы вносил в декларацию о налоге на добавленную стоимость ложные данные. В частности, он подделал документы по приобретению сельскохозяйственной продукции и представил их в налоговую службу вместе с заявлением о возмещении НДС. Подлог позволил обвиняемому похитить из российского бюджета 22 миллиона рублей.

Деньги бизнесмен попытался отмыть через приобретение машин. В его автопарке следователи нашли и арестовали Lexux RX200T, Toyota Lаnd Cruiser 200, Hyundai Solaris и грузовик МАЗ с прицепом. Арестована также мебель и бытовая техника обвиняемого, а также его счета.

Мужчине предстоит ответить по ряду уголовных статей, в числе которых мошенничество, подделка, изготовление или сбыт поддельных документов и легализация денежных средств, полученных преступным путем.

Уголовное дело было передано в прокуратуру, затем его направят в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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