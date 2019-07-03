В уфимской Черниковке перекроют несколько улиц

СЕГОДНЯ 19:22 2019-07-03T19:22:25+03:00

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В мэрии Уфы предупредили горожан о том, что 4 и 6 июля в северной части города перекроют некоторые улицы. В эти даты проходут Всероссийские соревнования по велоспорту. В Черниковке движение транспорта ограничат по маршруту прохождения гонки: парк Победы – улица Комарова – Первомайская – Комарова – СОК «Биатлон». 4 июля улицы будут перекрыты в период с 10:00 до 14:30, а 6 июля – с 9:00 до 14:00.

Администрация Уфы приносит извинения горожанам за доставленные неудобства и просит заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU