2019-07-03T13:22:34+03:00
Общество

В Уфе в маршрутках вернули прежние цены

До этого врио главы Башкирии просил частных перевозчиков снизить стоимость
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Хабиров лично обратился к перевозчикамХабиров лично обратился к перевозчикам
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В столице Башкирии с 1 июля частные перевозчики начали повышать цены на проезд. Так, уфимцы отметили, что стоимость выросла на 5 рублей: с 20 до 25 и с 25 до 30 рублей. Разумеется, многие горожане были недовольны таким положением дел. Чаще всего повышение цен связывалось с внедрением карты «Алга».

Радий Хабиров рассказал, что лично попросил перевозчиков «вернуть цены на место». Вечером 2 июля своей странице в соцсети он написал: «Утром я попросил перевозчиков вернуть цены на место. Они – на месте. Мы же все-таки не в Техасе. Сообщайте, если они будут придумывать новые хитрости, в т.ч. отказываться принимать карту «Алга…»

Переговоры с маршрутчиками провела также администрация Уфы. По словам чиновников, им удалось убедить частников не повышать цены.

Оценить последствия от обращения властей к перевозчикам жители Уфы смогли уже сегодня утром. Так, на некоторых маршрутах (в частности, №249), цены действительно стали прежними.

ИСТОЧНИК KP.RU

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