«Мог матом послать»: бывшая девушка Радика Юльякшина рассказала о звездной болезни и ревности

СЕГОДНЯ 15:56 2019-07-03T15:56:02+03:00

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Бывшая девушка Радика Юльякшина рассказала о том, как его изменила известность.

Напомним, что ранее Алина Галимова говорила, что начала встречаться с Юльякшиным когда того нельзя было назвать сверхпопулярным артистом. Однако со временем музыкант изменился.

- Звездная болезнь его коснулась. Мне было легко это ощутить, я Радика знала с тех времен, когда он вообще был никем. У него изменились глаза, взгляд. В них был свет, а потом они стали пустыми. Он голоса на меня не повышал, а когда звездой мог матом послать, - рассказала девушка изданию «Татаринформ».

В один момент в сети появилась информация о том, что Юльякшин якобы одновременно крутит два романа – с Галимовой и популярной башкирской певицей Гульназ Асаевой.

- Знала, что он переписывается с Гульназ. Между ними, возможно, что-то и было. Мне так говорили. Он писал и удалял письма. Он говорил, что они просто друзья. Ладно друзья, а зачем тогда удалять? – вопрошает девушка.

Также Алина отметила, что рассталась пара из-за того, что Радик слишком много времени уделял карьере.

- Я не хотела расставаться, но другого выхода у нас не было. Когда мы расставались, он плакал, - подытожила Галимова.

ИСТОЧНИК KP.RU