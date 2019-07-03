2019-07-03T12:21:14+03:00
Общество

В Башкирии прекращены поиски 16-летней Дианы Юшковой

О местонахождении девушки рассказал 27-летний мужчина
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Школьницу искали с 29 июняШкольницу искали с 29 июня
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В Нефтекамске благополучно закончились поиски 16-летней Дианы Юшковой. Напомним, 29 июня девушка вышла из дома, но обратно так и не вернулась. Обеспокоенные родители написали заявление о пропаже в полицию.

Оказалось, ничего страшного не произошло. Как сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на анонимного источника, школьница жила у подруги на улице Карла Маркса. Параллельно Диана вела активную переписку с 27-летним мужчиной, который в конце концов и рассекретил её местонахождение. По какой причине девушка ушла из дома, молодой человек не рассказал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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