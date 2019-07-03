В Башкирии прекращены поиски 16-летней Дианы Юшковой
О местонахождении девушки рассказал 27-летний мужчина
Школьницу искали с 29 июня
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В Нефтекамске благополучно закончились поиски 16-летней Дианы Юшковой. Напомним, 29 июня девушка вышла из дома, но обратно так и не вернулась. Обеспокоенные родители написали заявление о пропаже в полицию.
Оказалось, ничего страшного не произошло. Как сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на анонимного источника, школьница жила у подруги на улице Карла Маркса. Параллельно Диана вела активную переписку с 27-летним мужчиной, который в конце концов и рассекретил её местонахождение. По какой причине девушка ушла из дома, молодой человек не рассказал.
ИСТОЧНИК KP.RU