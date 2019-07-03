2019-07-03T11:54:48+03:00
Происшествия

Подозреваемого в получении взятки замначальника Ростенхнадзора доставили в Уфу

В столице Башкирии арестованный проведет 2 месяца
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Хромушкина перевезли из Москвы в Уфу — именно в столице Башкирии, по версии следствия, было совершено преступлениеХромушкина перевезли из Москвы в Уфу — именно в столице Башкирии, по версии следствия, было совершено преступление
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Одного из руководителей Ростехнадзора Олега Хромушкина, подозреваемого в получении взятки, доставили в Уфу. Замначальника отдела управления по надзору за объектами нефтегазового комплекса задержали в Москве. В столице Башкирии, по версии следствия, было совершено преступление. Чиновника заключили под арест на два месяца. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой пресс-службу ведомства.

Размер и обстоятельства получения взятки не сообщаются. Проверки начались также в подразделении арестованного. Хромушкин работал в Ростехнадзоре с 2011 года. За все время он не получил нареканий от руководства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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