Главой Октябрьского района Уфы стал Сергей Плотников

СЕГОДНЯ 11:15 2019-07-03T11:15:43+03:00

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Сергея Плотникова назначили главой Октябрьского района в Уфе. Ранее чиновник занимал такой же пост в Демском районе. Он заменил Роберта Ахунова, который буквально вчера подал в отставку после жесткой критики Радия Хабирова. Врио главы Башкирии потребовал от мэра Уфы Ульфата Мустафина уволить Ахунова.

Плотников родился в 1979 году. Работал в городской мэрии инженером «Управления дизайна и наружной рекламы», а также начальником отдела в организации «Газ-сервис». Свою карьеру он продолжил в управлении коммунального хозяйства и благоустройства Уфы. Там Плотников дослужился до заместителя начальника, после чего стал замглавы Демского района. В 2016 году он утвердился в должности руководителя администрации района.

ИСТОЧНИК KP.RU