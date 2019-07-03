2019-07-03T11:15:43+03:00
Общество

Главой Октябрьского района Уфы стал Сергей Плотников

Ранее он занимал должность руководителя администрации Демского района
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Сергей Плотников стал главой района после отставки Роберта АхуноваСергей Плотников стал главой района после отставки Роберта Ахунова
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Сергея Плотникова назначили главой Октябрьского района в Уфе. Ранее чиновник занимал такой же пост в Демском районе. Он заменил Роберта Ахунова, который буквально вчера подал в отставку после жесткой критики Радия Хабирова. Врио главы Башкирии потребовал от мэра Уфы Ульфата Мустафина уволить Ахунова.

Плотников родился в 1979 году. Работал в городской мэрии инженером «Управления дизайна и наружной рекламы», а также начальником отдела в организации «Газ-сервис». Свою карьеру он продолжил в управлении коммунального хозяйства и благоустройства Уфы. Там Плотников дослужился до заместителя начальника, после чего стал замглавы Демского района. В 2016 году он утвердился в должности руководителя администрации района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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