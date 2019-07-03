2019-07-03T12:39:25+03:00
Общество

В общежитии уфимского вуза подрались африканские студенты

Один из участников конфликта буквально уничтожил соперника в бою [видео]
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот сюжета ГТРК «Башкортостан»Фото: скриншот сюжета ГТРК «Башкортостан»
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На днях в общежитии одного из уфимских вузов произошла жестокая драка. На камеры наружного наблюдения попали кадры «битвы» между двумя африканскими студентами. Видеоролик оказался в распоряжении корреспондентов ГТРК «Башкортостан».

На кадрах видно, как на первом этаже общежития между двумя чернокожими парнями завязалась нешуточная драка. Один из бойцов, поменьше габаритами, схватил горшок с цветами и ударил из оппонента в голову. Однако цели он так и не достиг – его визави оказался сильнее и проворнее. Он очень быстро сломил сопротивление соперника и попросту стал его избивать. Сначала в одном углу помещения, затем в другом.

Вахтер общежития пыталась было разнять дерущихся, но у разгоряченный африканец так и не перестал избивать своего соперника. Только когда тот рухнул без чувств в углу, он перестал его бить.

В Уфе подрались два темнокожих студента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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