2019-07-03T09:46:40+03:00
Происшествия

В Башкирии подросток на легковушке сбил пенсионерку

Пожилая женщина скончалась в больнице
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Выпускник 9 класса задавил пенсионерку на машине без регистрацииВыпускник 9 класса задавил пенсионерку на машине без регистрации
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Дорожный инцидент со смертельным исходом произошел в Иглинском районе. На улице Молодежная села Нижние Лемезы 16-летний местный житель сбил пожилую женщину. По информации республиканской ГИБДД, наезд произошел, когда подросток совершал поворот.

После происшествия 79-летнюю пенсионерку доставили в больницу. Врачи не смогли её спасти: ближе к ночи она скончалась.

В ведомстве отметили, что выпускник 9 класса не имел водительских прав, к тому же сам автомобиль был снят с учета в прошлом году.

За минувшие сутки на территории Башкирии зафиксировано 16 автоаварий, в которых один человек погиб и 20 пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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