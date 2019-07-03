В Башкирии подросток на легковушке сбил пенсионерку
Пожилая женщина скончалась в больнице
Выпускник 9 класса задавил пенсионерку на машине без регистрации
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Дорожный инцидент со смертельным исходом произошел в Иглинском районе. На улице Молодежная села Нижние Лемезы 16-летний местный житель сбил пожилую женщину. По информации республиканской ГИБДД, наезд произошел, когда подросток совершал поворот.
После происшествия 79-летнюю пенсионерку доставили в больницу. Врачи не смогли её спасти: ближе к ночи она скончалась.
В ведомстве отметили, что выпускник 9 класса не имел водительских прав, к тому же сам автомобиль был снят с учета в прошлом году.
За минувшие сутки на территории Башкирии зафиксировано 16 автоаварий, в которых один человек погиб и 20 пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU