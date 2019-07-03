На помощь мальчику из Сибая, которого переехал ассенизатор, прибыли врачи санавиации

СЕГОДНЯ 08:36 2019-07-03T08:36:51+03:00

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В Сибае на помощь 8-летнему мальчику, которого задавил ассенизатор, приехали врачи санавиации. Об этом в интервью «Вести-Башкортостан» сообщил главный врач Сибайской ЦРБ Радик Надыргулов. Из Уфы прибыл врач-травматолог, хирург и врач анестезиолог-реаниматолог. Состояние ребенка оценивается как тяжелое. Медики ввели его в медикаментозную кому. Сутками у палаты пострадавшего школьника дежурят его родственники.

Напомним, жуткий дорожный инцидент произошел днем 1 июля. Водитель ассенизатора при повороте с улицы Пионерской на улицу Матросова задавил ребенка. Мальчик переходил дорогу с велосипедом по пешеходному переходу. Второклассника в результате наезда госпитализировали с множеством тяжелых травм, в числе которых открытые переломы и рваные раны. Сейчас за его жизнь борются врачи.

Позже выяснилось, что шофер спецмашины не имел водительского удостоверения – он лишился его в 2017 году на 19 месяцев. Более того, 49-летний мужчина находился в нетрезвом состоянии. Документов на машину у него не было. Суд отправил водителя за решетку на 15 суток. Помимо ответственности за ряд административных нарушений, в отношении него заведено уголовное дело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/717863" frameborder="0"></iframe> 8-летний мальчик попал под колеса автоцистерны.Владислав КАЗАНЦЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU