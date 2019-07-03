В Башкирии на дорогах установили новые камеры

СЕГОДНЯ 08:03 2019-07-03T08:03:44+03:00

Всего в республике работают 162 стационарных и 32 передвижных камер Фото: Михаил ФРОЛОВ

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На дорогах Башкирии задействовали еще 60 комплексов фиксации нарушений. Они работают в тестовом режиме с 1 июля.

На данный момент в республике работают 162 стационарных и 32 передвижных камер. Эти данные приводит РБК со ссылкой на региональное Управление ГИБДД. Все системы, по данным ведомства, приобретены за счет регионального бюджета. До 1 августа власти хотят подписать соглашение на установку 609 комплексов.

Благодаря устройствам фотовидеофиксации в Башкирии за прошлый год выявлено 1,34 млн нарушений

ИСТОЧНИК KP.RU