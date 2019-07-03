2019-07-03T07:28:59+03:00
Общество

В Уфе вакантное место главы Октябрьского района может возглавить глава Демского района

Источники утверждают, что о новом назначении объявят совсем скоро
Яна БАЗЕКИНА
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Новым главой Октябрьского района может быть назначен Сергей Плотников, который с конца 2016 года возглавляет администрацию Демского района. Об этом сообщает издание «Ъ-Уфа», ссылаясь на собственные информированные источники. Собеседники издания утверждают, что о новом назначении будет объявлено уже в ближайшее время.

Напомним, что нынешний глава крупнейшего в Уфе Октябрьского района Роберт Ахунов был вынужден написать заявление об увольнении, после того как его публично отчитал на своей оперативке Радий Хабиров.

Досье:

Сергей Плотников родился в 1979 году в Уфе, окончил УГАТУ и начинал свою карьеру в строительстве. Трудился инженером в МУП «Управление дизайна и наружной рекламы», начальником отдела ОАО «Газ-сервис», а после перешел в управление коммунального хозяйства и благоустройства города, где поднялся от ведущего специалиста ПТО до заместителя начальника. В 2015 году стал работать первым заместителем главы в администрации Демского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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