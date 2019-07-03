2019-07-03T06:48:11+03:00
Общество

В Уфе директор турфирмы скрылась за границу с деньгами клиентов

Десятки уфимцев остались без долгожданного отпуска
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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Неприятный сюрприз получили некоторые уфимцы, которые купили путевки на теплое море, уже собрали чемоданы и собирались ехать в аэропорт, когда получили звонок из турфирмы. «Извините, нам очень жаль, но ваша поездка отменяется. Наш директор похитила деньги и скрылась», - такой новостью огорошивали менеджеры своих клиентов.

Уфимец Юрий К. собирался провести отпуск в Анталии и потратил на путевку около 100 тысяч рублей, а Юлиана К., которая не впервые пользуется услугами турфирмы, и вовсе отдала за путевки почти 300 тысяч! Остался только договор на руках, но и от него теперь толку мало.

- Тут написано, что бронирование есть, деньги оплатили и спим спокойно, ждем вылета. А тут оказалось, что с нашими деньгами убежали, и мы не одни такие, - передает ГТРК «Башкортостан» слова женщины.

Сейчас к выяснениям обстоятельств подключилась полиция. Сама директор турфирмы, по ее словам, находится за границей – по телефону женщина признается, что на такой поступок ее толкнули вынужденные обстоятельства, что она понимает, как всех подвела, и очень раскаивается. В настоящий момент в полицию написали заявления как минимум 6 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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