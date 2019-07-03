2019-07-03T06:49:11+03:00
Общество

В Башкирии пропала без вести 16-летняя Диана Юшкова

Девушка ушла из дома еще 29 июня
Яна БАЗЕКИНА
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Девушка отсутствует дома уже четвертые суткиДевушка отсутствует дома уже четвертые сутки
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В Башкирии родные и близкие Дианы Юшковой из Нефтекамска места себе не находят от переживаний. Еще вечером 29 июня девушка вышла из дома, но обратно так и не вернулась. Обзвонив всех подруг и поняв, что Диана не просто задержалась в гостях у знакомых, обеспокоенные родители немедленно написали заявление о пропаже в полицию.

Была одета: бордовые джинсы, желтая футболка, розовая кофта и темно-синие кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении подростка, большая просьба немедленно сообщить в дежурную часть полиции Нефтекамска по номерам 02 или 8(34783)22902.

ИСТОЧНИК KP.RU

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