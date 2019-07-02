Житель Башкирии зарезал свою жену, застав с другим

СЕГОДНЯ 16:39 2019-07-02T16:39:38+03:00

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В Калтасинском районе задержали 39-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве своей 37-летней жены. С повинной 30 июня мужчина сам пришел в полицию. Страшное преступление произошло в одной из деревень Калтасинского района.

Оказалось, что вечером 29 июня обвиняемый будучи пьяным обнаружил свою жену в доме у односельчанина. Он уличил ее в супружеской неверности и избил сначала находящегося с ней мужчину, а после чего схватил нож и ударил ее им несколько раз в грудь. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте. Придя домой, мужчина решил не скрываться от следствия и обратился в полицию. Сейчас он взят под стражу.

В 2015 году мужчина уже был осужден за причинение средней тяжести вреда здоровью своей супруге.

ИСТОЧНИК KP.RU