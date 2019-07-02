2019-07-02T17:33:13+03:00
Общество

«Грозятся взорвать бомбу»: в Уфе инспектор по безопасности сообщил о нападении террористов

На место выезжала оперативная группа
Владислав КАЗАНЦЕВ
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На место предполагаемого происшествия выехала оперативная группаНа место предполагаемого происшествия выехала оперативная группа
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В Уфе инспектор общественной безопасности позвонил в полицию и сообщил о террористической атаке. По информации собственного источника «КП-Уфа», случай произошел глубокой ночью 26 июня. В своем обращении мужчина пояснил, что «террористы захватили квартиру, грозятся взорвать бомбу, неизвестный человек терроризирует, если не привезет теплые вещи, не войдет в квартиру».

Следственно-оперативная группа выехала по названному адресу. Никаких террористов и уж тем более бомбы на месте не оказалось. Зато ситуация полностью прояснилась, когда правоохранители обнаружили звонившего инспектора по безопасности. Тот находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчину доставили в отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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