2019-07-02T14:37:51+03:00
Экономика

Аграрный сектор Башкирии получил 1,2 млрд рублей господдержки

Федеральный бюджет пока освоен только наполовину
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ruфото: glavarb.ru
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Башкирские аграрии на данный момент получили 1,2 млрд рублей господдержки. Всего на нужды сельхозпроизводителей предусмотрено 2,71 млрд рублей. Об этом на встрече с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым рассказал Радий Хабиров.

Привлечение федеральных средств должно способствовать росту экспортного потенциала республики. В настоящий момент, по данным таможенной службы, из Башкирии вывезено 118,7 тысяч тонн сельхозпродукции, что соответствует 33,1 млн долларов. На внешнем рынке республика в основном реализует пшеницу, подсолнечное масло и рожь.

Врио главы республики на встрече с министром также отметил, что в Башкирии на стадии реализации находятся 559 инвестпроектов аграрной отрасли. Общий объем выплаченных субсидий составил 1,6 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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