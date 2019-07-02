В уфимских маршрутках выросли цены на проезд

СЕГОДНЯ 14:04 2019-07-02T14:04:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В столице Башкирии выросли цены на проезд на нескольких маршрутных автобусах. Не исключено, что это реакция частных перевозчиков на введение единой транспортной карты «Алга», которая забирает у них 4,5% комиссии с каждой транзакции.

На данный момент жители Уфы отмечают повышение цен на 5 рублей: с 20 до 25 и с 25 до 30 рублей. Как минимум, стоимость проезда подняли маршруты №266, 249, 211.

Стоит также отметить, что далеко не во всех автобусах установлены терминалы для приема карт «Алга». Более того, не используются даже обычные устройства оплаты банковской картой. Так, сегодня утром водитель в автобусе №249 отказался использовать терминал.

ИСТОЧНИК KP.RU