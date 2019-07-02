«Тогда мне было 15 лет»: бывшая Радика Юльякшина рассказала пикантные подробности отношений

СЕГОДНЯ 13:28 2019-07-02T13:44:12+03:00

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Бывшая девушка Радика Юльякшина Алина Галимова рассказала о том, как начались их отношения.

В интервью изданию «Татар-информ» 24-летняя уроженка Татарстана объяснила, что встречаться с Юльякшином начала еще в школе.

- Тогда мне было 15 лет. Мы познакомились на Молодежи в Башкирии. Радик сам дал мне свой номер телефона. Предложил мне встретиться, но я не стала ждать и уехала. Мы дружили около трех лет. Что хочу сказать, он никогда не приставал ко мне. Даже когда первый раз поцеловались он спросил разрешения. В школе на уроках я только и думала о нем, - рассказала девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU