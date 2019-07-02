В Башкирии водитель переехал уснувшего на берегу реки мужчину
Пострадавшего сморило алкогольное опьянение
Легковушка задавила пьяного мужчину прямо на берегу рекиФото: Александр ГЛУЗ
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В Федоровском районе близ деревни Ишмухаметово произошел несчастный случай. Местный житель уснул прямо на берегу реки Ашкадар. Как выяснилось позже, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине не суждено было проснуться: его переехал 50-летний водитель за рулем Лада Гранта.
«Вести-Башкортостан» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы и скончался до приезда скорой помощи. В деталях случившегося предстоит разобраться сотрудникам правопорядка.
ИСТОЧНИК KP.RU