В Башкирии водитель переехал уснувшего на берегу реки мужчину

СЕГОДНЯ 19:31 2019-07-02T19:31:38+03:00

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В Федоровском районе близ деревни Ишмухаметово произошел несчастный случай. Местный житель уснул прямо на берегу реки Ашкадар. Как выяснилось позже, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине не суждено было проснуться: его переехал 50-летний водитель за рулем Лада Гранта.

«Вести-Башкортостан» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы и скончался до приезда скорой помощи. В деталях случившегося предстоит разобраться сотрудникам правопорядка.

ИСТОЧНИК KP.RU