2019-07-02T19:31:38+03:00
Происшествия

В Башкирии водитель переехал уснувшего на берегу реки мужчину

Пострадавшего сморило алкогольное опьянение
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Легковушка задавила пьяного мужчину прямо на берегу рекиЛегковушка задавила пьяного мужчину прямо на берегу рекиФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

В Федоровском районе близ деревни Ишмухаметово произошел несчастный случай. Местный житель уснул прямо на берегу реки Ашкадар. Как выяснилось позже, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине не суждено было проснуться: его переехал 50-летний водитель за рулем Лада Гранта.

«Вести-Башкортостан» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы и скончался до приезда скорой помощи. В деталях случившегося предстоит разобраться сотрудникам правопорядка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии семья с двумя детьми осталась без крыши над головой
Жители Башкирии находят оторванные ноги по всей республике
Иван Пауревич покинул футбольную «Уфу»
Житель Башкирии зарезал свою жену, застав с другим
«Грозятся взорвать бомбу»: в Уфе инспектор по безопасности сообщил о нападении террористов
В Башкирии пьяный физрук отправил в больницу двух человек
Аграрный сектор Башкирии получил 1,2 млрд рублей господдержки
В уфимских маршрутках выросли цены на проезд
«ЭР-Телеком» предупреждает о мошенниках в сети интернет
ВТБ начинает рефинансировать автокредиты
«Тогда мне было 15 лет»: бывшая Радика Юльякшина рассказала пикантные подробности отношений
В Башкирии уволился гендиректор Фонда капитального ремонта
«Как привезти нашу девочку домой?» - близкие погибшей при странных обстоятельствах уфимки в Афинах
Стали известны подробности ДТП в Кумертау, где под колеса автомобиля попал мужчина
В Уфе водитель маршрутки отказался принимать оплату за проезд через терминал
Фонтан-часы за 80 млн рублей в Уфе: стало известно, на что именно ушли деньги
Радий Хабиров потребовал уволить главу Октябрьского района Уфы
В Башкирии водитель без прав за рулем ассенизатора переехал 8-летнего ребенка
ВТБ Факторинг и «Венчур Инжиниринг Лаб» запускают финтех-платформу GetFinance