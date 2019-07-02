2019-07-02T17:20:26+03:00
Спорт

Иван Пауревич покинул футбольную «Уфу»

Хавбек перешел в немецкий клуб «Зандхаузен»
Рустем АХУНОВ
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Иван Пауревич продолжит карьеру в немецком клубеИван Пауревич продолжит карьеру в немецком клубеФото: Рустем АХУНОВ
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28-летний полузащитник футбольного клуба «Уфа» Иван Пауревич продолжит карьеру в немецкой команде «Зандхаузен».

Информация о переходе хавбека появилась на официальном сайте уфимского клуба днем 2 июля. Иван начал играть в «Уфе» летом 2014 году. В башкирскую команду он пришел из дюссельдорфской «Фортуны». За эти пять лет он отыграл 133 матча, в которых забил 13 голов. Известно, что полузащитник перешел в клуб второй немецкой Бундеслиги «Зандхаузен».

В руководстве уфимского клуба поблагодарили игрока за проделанную работу и пожелали удачи в продолжении спортивной карьеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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