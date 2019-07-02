В Башкирии уволился гендиректор Фонда капитального ремонта

СЕГОДНЯ 12:45 2019-07-02T12:45:12+03:00

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Ринат Даминов, генеральный директор «Регионального оператора капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» уволился по собственному желанию. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на чиновника Министерства жилищно-коммунального хозяйства республики. Даминов проработал на своей должности всего 8 месяцев, с ноября 2018 года.

Причина увольнения пока неизвестна. Однако стоит отметить, что сегодня на оперативном совещании врио главы Башкирии раскритиковал заместителей уже бывшего гендиректора фонда за неудачную организацию ремонта подъездов. В ближайшее время будет представлен новый руководитель некоммерческой организации.

ИСТОЧНИК KP.RU