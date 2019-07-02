В Башкирии уволился гендиректор Фонда капитального ремонта
Ринат Даминов, генеральный директор «Регионального оператора капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» уволился по собственному желанию. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на чиновника Министерства жилищно-коммунального хозяйства республики. Даминов проработал на своей должности всего 8 месяцев, с ноября 2018 года.
Причина увольнения пока неизвестна. Однако стоит отметить, что сегодня на оперативном совещании врио главы Башкирии раскритиковал заместителей уже бывшего гендиректора фонда за неудачную организацию ремонта подъездов. В ближайшее время будет представлен новый руководитель некоммерческой организации.
ИСТОЧНИК KP.RU