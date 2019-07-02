2019-07-02T12:02:04+03:00
Общество

«Как привезти нашу девочку домой?» - близкие погибшей при странных обстоятельствах уфимки в Афинах

Деньги собирают близкие Альмиры Захаровой
Рустем АХУНОВ
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Близкие открыли сбор средств помощи родным уфимки, погибшей в ГрецииБлизкие открыли сбор средств помощи родным уфимки, погибшей в Греции
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Близкие уфимки Альмиры Захаровой, найденной мертвой в греческом отеле, открыли сбор средств для оплаты доставки тела на Родину.

Напомним, что о гибели молодой уфимки стало известно в конце июня. Подруги девушки рассказали, что по предварительной версии, Захарова умерла от инсульта мозга. Ее тело нашли в афинском отеле «Hellinis» 25 июня.

- Встал вопрос как нам вернуть нашу девочку домой? Мы связались с похоронным бюро в Греции. Стартовая сумма услуги доставки тела - 4 тысячи евро. Для мамы это неподъемная сумма. Мы просим всех, кто знал и помнит Алечку, помочь, - написала подруга погибшей Гульнара.

Также девушка ответила, что пока неизвестно, была ли погибшая застрахована. Связаться с Гульнарой и узнать, как вы можете помочь семье погибшей, можно в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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