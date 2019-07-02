В Башкирии семья с двумя детьми осталась без крыши над головой

СЕГОДНЯ 18:34 2019-07-02T18:34:40+03:00

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В деревне Новые Багазы Аскинского района в тяжелых условиях живет семья с двумя детьми-инвалидами. Данис и Альмира Харисовы ухаживают за 25-летней дочерью Эльзой и 17-летнего сыном Динисом. У детей тяжелая форма ДЦП: они не могут ни вставать, ни разговаривать. Недавно в семью пришла новая беда – начал гнить родной дом, который они построили в 2013 году.

Под одной крыши были объединены баня, туалет – вся сантехника. Материалы, из которых возводился дом, оказались плохого качества, из-за чего через некоторое время сгнила основа крыши. Только семья взялась ремонтировать её, как наступили проливные дожди, которые стали заливать весь дом: пострадали стены, полы и печь. Харисовы пошли на крайние меры и попросили помощи у местной администрации, но, по словам самих сельчан, чиновники не спешат помочь людям, оказавшимся в трудной ситуации.

Они также рассчитывали получить жилье от государства как семья, воспитывающая детей-инвалидов, однако и здесь нет никаких подвижек. Более того, Харисовы вынуждены судиться, чтобы их не с двинули с очереди на жилье. Еще одним пунктом в огромном списке проблем семьи стала местная медицина – в районе не оказывают надлежащее лечение детей, для этого родители возят их в Уфу.

На оплату денег рабочим и покупку строительных материалов для возвращения дома в надлежащее состояние у семьи денег попросту не осталось. Харисовы решили открыть сбор средств на покупку дома под Уфой – поближе к больнице, где их детям окажут необходимое медицинское обслуживание.

Подробнее о том, как можно помочь семье и на какой счет перевести средства, вы можете узнать по телефону 8917-75-14-017 (Харисова Альмира).

ИСТОЧНИК KP.RU