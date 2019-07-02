2019-07-02T10:52:44+03:00
Происшествия

Стали известны подробности ДТП в Кумертау, где под колеса автомобиля попал мужчина

Пешеход скончался в больнице
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Пешеход оказался на дороге в неположенном местеПешеход оказался на дороге в неположенном месте
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В республиканской ГИБДД сообщили подробности наезда на пешехода, который произошел вчера днем в Кумертау. По уточненным данным, 18-летний водитель на вазовской «семерке» сбил 38-летнего мужчину. Пешеход внезапно вышел на проезжую часть в неположенном месте. От удара у легковушки разбилось лобовое стекло. Пострадавшего экстренно госпитализировала машина скорой помощи, однако в больнице от полученных травм он скончался.

За минувшие сутки на дорогах республики сотрудники дорожной полиции зафиксировали 9 аварий, в которых 1 человек погиб и 8 получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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