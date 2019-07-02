2019-07-02T20:18:42+03:00
Общество

«Ходит обросший и грязный»: подробности поисков 28-летнего уфимца

Его сестре поступают звонки о том, что его видели в садах
Эльвина АПАРИНА
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В Уфе и за ней больше месяца разыскивают 28-летнего Дмитрия Мохова. Напомним, он пропал 25 мая – поехал на работу в кафе на улицу Софьи Перовской. Но позже выяснилось, что на рабочем месте он не появился.

Его сестра Наталья рассказала «Комсомолке», что на ее телефон поступает множество звонков о том, что брата где-то видели.

- Несколько человек позвонили и сказали, что видели его в садах недалеко от села Николаевка, где он прописан. Говорят, грязный, обросший. Но сколько мы за ним не выезжали, ни разу не видели. Не можем поймать, - говорит Наталья.

Приметы Дмитрия: рост около 180 см, русые волосы, среднее телосложение, карие глаза, есть шрам от аппендицита.

Если вы видели мужчину с фото или знаете что-то о его местонахождении, сообщите об этом его сестре 8-967-744-67-54 (Наталья).

ИСТОЧНИК KP.RU

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