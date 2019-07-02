В Уфе водитель маршрутки отказался принимать оплату за проезд через терминал
Случай произошел в автобусе №249
В Уфе водитель автобуса отказался принимать плату за проезд через терминалФото: Рустем АХУНОВ
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В Уфе водитель маршрутного автобуса отказался принимать оплату через терминал.
Напомним, что с 1 июля в всех автобусах башкирской столицы должны были установить специальные терминалы, через которые в теории можно будет оплатить стоимость проезда. Но на практике, как это обычно и бывает, все пошло не по плану.
Так, утром 2 июля в маршрутном автобусе №249 водитель отказался использовать терминал бесконтактной оплаты проезда. Примечательно, что новое устройство у мужчины было под рукой, но платить пассажирам приходилось наличными. Причину отказа от соблюдения федерального закона водитель объяснять отказался.
ИСТОЧНИК KP.RU