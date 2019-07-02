2019-07-02T10:10:22+03:00
Общество

В Уфе водитель маршрутки отказался принимать оплату за проезд через терминал

Случай произошел в автобусе №249
Рустем АХУНОВ
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В Уфе водитель автобуса отказался принимать плату за проезд через терминалВ Уфе водитель автобуса отказался принимать плату за проезд через терминалФото: Рустем АХУНОВ
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В Уфе водитель маршрутного автобуса отказался принимать оплату через терминал.

Напомним, что с 1 июля в всех автобусах башкирской столицы должны были установить специальные терминалы, через которые в теории можно будет оплатить стоимость проезда. Но на практике, как это обычно и бывает, все пошло не по плану.

Так, утром 2 июля в маршрутном автобусе №249 водитель отказался использовать терминал бесконтактной оплаты проезда. Примечательно, что новое устройство у мужчины было под рукой, но платить пассажирам приходилось наличными. Причину отказа от соблюдения федерального закона водитель объяснять отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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