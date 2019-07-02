В Башкирии водитель без прав за рулем ассенизатора переехал 8-летнего ребенка

СЕГОДНЯ 09:16 2019-07-02T09:56:20+03:00

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В Сибае произошел жуткий дорожный инцидент. Днем 1 июля ассенизатор переехал 8-летнего ребенка. Наезд случился на пересечении улиц Пионерской и Матросова. 49-летний водитель на спецмашине поворачивал направо, в то время как мальчик с велосипедом спешно переходил проезжую часть. По всей видимости, школьник попросту попал в слепую зону автоцистерны.

Второклассника в результате наезда госпитализировали с множеством тяжелых травм, в числе которых открытые переломы и рваные раны.

Позже в ГИБДД установили, что водитель был лишен водительского удостоверения полтора года назад за пьяное вождение. Помимо этого, сотрудники дорожной полиции обнаружили нарушения с регистрацией грузовика, которая была прекращена из-за продажи двигателя. В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/717863" frameborder="0"></iframe> 8-летний мальчик попал под колеса автоцистерны.Владислав КАЗАНЦЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU