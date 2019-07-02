2019-07-02T09:56:20+03:00
Происшествия

В Башкирии водитель без прав за рулем ассенизатора переехал 8-летнего ребенка

Момент ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Водитель автоцистерны был лишен водительских правВодитель автоцистерны был лишен водительских прав
Изменить размер текста:

В Сибае произошел жуткий дорожный инцидент. Днем 1 июля ассенизатор переехал 8-летнего ребенка. Наезд случился на пересечении улиц Пионерской и Матросова. 49-летний водитель на спецмашине поворачивал направо, в то время как мальчик с велосипедом спешно переходил проезжую часть. По всей видимости, школьник попросту попал в слепую зону автоцистерны.

Второклассника в результате наезда госпитализировали с множеством тяжелых травм, в числе которых открытые переломы и рваные раны.

Позже в ГИБДД установили, что водитель был лишен водительского удостоверения полтора года назад за пьяное вождение. Помимо этого, сотрудники дорожной полиции обнаружили нарушения с регистрацией грузовика, которая была прекращена из-за продажи двигателя. В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка.

8-летний мальчик попал под колеса автоцистерны.Владислав КАЗАНЦЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе водитель маршрутки отказался принимать оплату за проезд через терминал
Фонтан-часы за 80 млн рублей в Уфе: стало известно, на что именно ушли деньги
Радий Хабиров потребовал уволить главу Октябрьского района Уфы
ВТБ Факторинг и «Венчур Инжиниринг Лаб» запускают финтех-платформу GetFinance
«У нас что, в министерстве ЖКХ импотенция?»: Радий Хабиров сорвался на вице-премьера
Уфимка хотела забрать дочь у мужа, а попала в американскую тюрьму на семь лет
На трассе в Уфе сбили мужчину
Стало известно, где в Башкирии больше всего безработных
Зампредседателя Контрольно-счетной палаты Башкирии назначен Альмир Газизов
«Дом Тихониных все»: уфимская правозащитница заявила о разрушении памятника архитектуры
В Башкирии ожидаются сильные ливни и шквалистый ветер
В Башкирии водитель выплатит 240 тысяч компенсации за смерть ребенка в ДТП
Дмитрий Медведев одобрил создание в Башкирии особой экономической зоны
Две уфимки задушили мужчину, с которым жили вместе
Артем Сергеев продлил контракт с «Салаватом Юлаевым»
В Башкирии лоб в лоб столкнулись две легковушки: людей из машин вытаскивали спасатели
Жительница Башкирии праздновала выпускной дочери и убила мужа
«Девчачье «Хочу!»: Ляйсан Утяшева объяснила резкие изменения внешнего вида
Лошадь станцевала под татарскую плясовую музыку на сабантуе
Поездка молодой уфимки в Грецию закончилась трагедией
В Башкирии водитель не совладал с машиной во время заноса и вылетел в кювет
Жителей Башкирии возмутили дети-попрошайки
Радий Хабиров видит в горе Торатау символ народного единства
Уфимские молодожены отметили свадьбу в необычном месте