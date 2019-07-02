Радий Хабиров потребовал уволить главу Октябрьского района Уфы

СЕГОДНЯ 09:18 2019-07-02T09:18:29+03:00

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В ходе оперативного совещания в башкирском правительстве Радий Хабиров остался недоволен работой главы администрации Октябрьского района Уфы. Он потребовал от мэра Уфы Ульфата Мустафина уволить Роберта Ахунова с заменяемой должности. Виной всему плохая работа по благоустройству – кучи строительного мусора, неубранные дворы и другие проблемы по уборке территорий.

- Ульфат Мансурович, я с этим человеком больше работать не буду. Вы как хотите, а я не буду. Я бы на вашем месте собрал подчиненных и увез их в Учалы: посмотреть как там работают, - негодовал Хабиров. – Я вам даю срок месяц, чтобы все там убрали! Поскольку я не работаю напрямую с руководителем администраций районов, дай поручение – в правительственных учреждениях ему делать нечего!

ИСТОЧНИК KP.RU