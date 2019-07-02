2019-07-02T09:54:56+03:00
Общество

Фонтан-часы за 80 млн рублей в Уфе: стало известно, на что именно ушли деньги

В мэрии рассказали о деталях строительства объекта
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Долгострой начали разрабатывать еще в 2014 годуДолгострой начали разрабатывать еще в 2014 году
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В уфимской администрации рассказали, на какие именно работы по установке фонтана-часов были потрачены 80 миллионов рублей. Объект появился на площади имени Ленина 12 июня. Сооружение представляет из себя хронометр в форме круглой чаши, разделенной на 12 секторов. Вместо стрелок струи воды, смещающиеся в течение дня. Фонтан-часы оснащен подсветкой и музыкой.

Фонтан стал долгостроем – работать над ним начали еще в 2014 году. Стоимость проекта менялась несколько раз: сначала предполагалось, что придется потратить 50 млн рублей, потом 30, в конечном счете сумма выросла до 80 млн рублей. Строительством занималась компания «УРАЛАГРОТЕХСЕРВИС». С ней мэрия заключила два контракта – от 2 апреля и 2 октября 2018 года.

Согласно информации издания UfaTime.ru, первое соглашение на 26 млн рублей подразумевало проведение земельных работ, устройство чащи фонтана и тумб, их облицовку гранитом, установку надземной части насосной, её отделку, а также внутренние отделочные работы и проведение инженерных коммуникаций. Согласно второму контракту уже за 50 млн рублей, были продолжены земляные работы, монтаж техники (электрооборудование, насосы, цифры часов, музыкальное сопровождение, подсветка). Соглашение также включало в себя обязательство по работе над внешним обустройством фонтана: скамейки, урны, тротуарная плитка, наружное освещение и газон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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