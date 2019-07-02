2019-07-02T08:03:29+03:00
Происшествия

На трассе в Уфе сбили мужчину

Пешеход пересекал дорогу в неположенном месте
Владислав КАЗАНЦЕВ
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ДТП случилось в нескольких метрах от пешеходного переходаДТП случилось в нескольких метрах от пешеходного перехода
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В столице Башкирии произошел наезд на пешехода. Инцидент случился вчера вечером, 1 июля. Как сообщает уфимская ГИБДД, водитель за рулем Пежо, следую по трассе Уфа-Оренбург, сбил 32-летнего мужчину. По предварительной информации, пешеход пересекал проезжую часть в неположенном месте, хотя в нескольких метрах располагался надземный переход. В результате ДТП пострадавшего с травмой головы доставили в больницу

– За минувшие сутки на территории города Уфы зарегистрировано 71 дорожно-транспортное происшествие, в 3 авариях пострадали 3 человека, – привели статистику в столичной госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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