2019-07-02T07:30:20+03:00
Экономика

Стало известно, где в Башкирии больше всего безработных

Минтруд отметил два города и два района
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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В министерстве семьи и труда Башкирии назвали районы республики, где самая высокая безработица. В список самых проблемных мест попали два города и два района.

Так, по данным минтруда, самый высокий уровень безработицы в Агидели и Межгорье – 5,59% и 2,73% соответственно. Что касается районов, то больше всего безработных в Чишминском и Белокатайском районах – 2,29% и 2,11%.

Низким уровенм безработицы отметились Сибай (0,58%), Октябрьский (0,79%) и Бирск (0,56%).

Общий уровень безработицы в Башкирии за полгода повысился. На 1 июня 2019 года на учете в центрах занятости стоят 21428 безработных. Общее количество с начала года выросло на 1837 человек, сообщает UfacityNews.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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