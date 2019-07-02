Зампредседателя Контрольно-счетной палаты Башкирии назначен Альмир Газизов

СЕГОДНЯ 07:14 2019-07-02T07:14:48+03:00

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На днях на очередном заседании Госсобрания-Курултая депутаты проголосовали за назначение на пост зампредседателя КСП Башкирии Альмира Газизова. Большинство собравшихся отдали свои голоса за молодого чиновника.

Нынешний заместитель председателя Контрольно-счетной палаты республики ранее занимал должность заместителя министра земельных и имущественных отношений Башкирии. В то время министерство возглавлял Евгений Гурьев, который сейчас находится под домашним арестом. Он обвиняется в подлоге и превышении должностных полномочий.

ИСТОЧНИК KP.RU