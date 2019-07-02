2019-07-02T07:14:48+03:00
Политика

Зампредседателя Контрольно-счетной палаты Башкирии назначен Альмир Газизов

За его кандидатуру проголосовали депутаты Курултая
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: КСП БашкирииФото: КСП Башкирии
Изменить размер текста:

На днях на очередном заседании Госсобрания-Курултая депутаты проголосовали за назначение на пост зампредседателя КСП Башкирии Альмира Газизова. Большинство собравшихся отдали свои голоса за молодого чиновника.

Нынешний заместитель председателя Контрольно-счетной палаты республики ранее занимал должность заместителя министра земельных и имущественных отношений Башкирии. В то время министерство возглавлял Евгений Гурьев, который сейчас находится под домашним арестом. Он обвиняется в подлоге и превышении должностных полномочий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе водитель маршрутки отказался принимать оплату за проезд через терминал
Фонтан-часы за 80 млн рублей в Уфе: стало известно, на что именно ушли деньги
Радий Хабиров потребовал уволить главу Октябрьского района Уфы
В Башкирии водитель без прав за рулем ассенизатора переехал 8-летнего ребенка
ВТБ Факторинг и «Венчур Инжиниринг Лаб» запускают финтех-платформу GetFinance
«У нас что, в министерстве ЖКХ импотенция?»: Радий Хабиров сорвался на вице-премьера
Уфимка хотела забрать дочь у мужа, а попала в американскую тюрьму на семь лет
На трассе в Уфе сбили мужчину
Стало известно, где в Башкирии больше всего безработных
«Дом Тихониных все»: уфимская правозащитница заявила о разрушении памятника архитектуры
В Башкирии ожидаются сильные ливни и шквалистый ветер
В Башкирии водитель выплатит 240 тысяч компенсации за смерть ребенка в ДТП
Дмитрий Медведев одобрил создание в Башкирии особой экономической зоны
Две уфимки задушили мужчину, с которым жили вместе
Артем Сергеев продлил контракт с «Салаватом Юлаевым»
В Башкирии лоб в лоб столкнулись две легковушки: людей из машин вытаскивали спасатели
Жительница Башкирии праздновала выпускной дочери и убила мужа
«Девчачье «Хочу!»: Ляйсан Утяшева объяснила резкие изменения внешнего вида
Лошадь станцевала под татарскую плясовую музыку на сабантуе
Поездка молодой уфимки в Грецию закончилась трагедией
В Башкирии водитель не совладал с машиной во время заноса и вылетел в кювет
Жителей Башкирии возмутили дети-попрошайки
Радий Хабиров видит в горе Торатау символ народного единства
Уфимские молодожены отметили свадьбу в необычном месте