«Дом Тихониных все»: уфимская правозащитница заявила о разрушении памятника архитектуры

СЕГОДНЯ 07:06 2019-07-02T07:06:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Уфимская правозащитница и участница движения «Архзащита» Эльза Маулимшина накануне заявила о обрушении части дома Тихониных. Это здание по улице Коммунистическая, 13, признанное памятником архитектуры и находящиеся под защитой государства, очень мешало застройщикам. Хотя при планировке квартала для застройки высотками здание обещали сохранить, по всей видимости этого так и не произойдет.

- Дом Тихониных все..., - подписала фото Эльза Маулимшина.

Напомним, власти Уфы выдали разрешение на строительство одной из компаний при условии, что дом Тихониных никуда не денется. Однако отстоять памятник архитектуры удалось лишь через суд.

ИСТОЧНИК KP.RU