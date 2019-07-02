СЕГОДНЯ 06:50 2019-07-02T06:52:41+03:00

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Во вторник, 2 июля, в Башкирии ожидаются сильные ливни и шквалистый ветер. Синоптики обещают, что в восточных районах республики это будет ощущаться сильнее, в западных меньше. Местами усиление ветра и грозы. Температура воздуха днем +17, +22 градуса Цельсия. Утром ожидается туман, видимость составит до 500 метров.

Как сообщает Башгидрометцентр, в предстоящую среду, 3 июля, также ожидаются дожди по всей республике. Ночью в отдельных районах востока Башкирии пройдут ливни, в западной части республики осадков не прогнозируется. Температура воздуха ночью +10°-15°, днем +18°-23°. Ветер умеренный, местами порывистый.

ИСТОЧНИК KP.RU