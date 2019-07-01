Жительница Башкирии праздновала выпускной дочери и убила мужа
58-летняя жительница Стерлитамака праздновала выпускной вечер дочери и убила мужа.
По данным Следкома Башкирии, жутковатая история произошла в Стерлитамаке 29 июня. За семейным столом собралась компания, которая начала праздновать получение диплома дочерью убийцы. В один момент 58-летняя женщина начала просить у мужа деньги на алкоголь. Тот ответил отказом. За это жена ударила его ножом в грудь. Несчастный убежал к соседям, которые вызвали медиков. К сожалению, спасти его не удалось. Убийца во всем призналась.
По факту убийства следователи возбудили уголовное дело. Примечательно, что ранее женщину уже судили за то, что она ударила мужа ножом.
ИСТОЧНИК KP.RU