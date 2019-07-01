Жительница Башкирии праздновала выпускной дочери и убила мужа

СЕГОДНЯ 19:21 2019-07-01T19:21:43+03:00

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58-летняя жительница Стерлитамака праздновала выпускной вечер дочери и убила мужа.

По данным Следкома Башкирии, жутковатая история произошла в Стерлитамаке 29 июня. За семейным столом собралась компания, которая начала праздновать получение диплома дочерью убийцы. В один момент 58-летняя женщина начала просить у мужа деньги на алкоголь. Тот ответил отказом. За это жена ударила его ножом в грудь. Несчастный убежал к соседям, которые вызвали медиков. К сожалению, спасти его не удалось. Убийца во всем призналась.

По факту убийства следователи возбудили уголовное дело. Примечательно, что ранее женщину уже судили за то, что она ударила мужа ножом.

ИСТОЧНИК KP.RU