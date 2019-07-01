2019-07-01T17:07:55+03:00
Дом. Семья

Лошадь станцевала под татарскую плясовую музыку на сабантуе

Необычное зрелище засняли в Аскинском районе Башкирии
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии лошадь сплясала под татарскую музыкуВ Башкирии лошадь сплясала под татарскую музыку
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На сабантуе в Аскинском районе Башкирии местные жители засняли танцующую лошадь.

По словам автора забавного ролика, действо разворачивалось во время проведения традиционного праздника плуга – сабантуя. По всей видимости, всадник подготовился к празднику и научил лошадь забавно двигаться в такт татарской мелодии.

Сейчас ролик быстро разлетается по социальным сетям. Вполне вероятно, что вскоре о танцующем коне из Башкирии узнают и за ее пределами.

Напомним, что ранее в Уфе дворняга спела вместе со своим хозяином-школьником.

Лошадь станцевала под татарскую плясовую.

ИСТОЧНИК KP.RU

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