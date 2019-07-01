Лошадь станцевала под татарскую плясовую музыку на сабантуе
Необычное зрелище засняли в Аскинском районе Башкирии
В Башкирии лошадь сплясала под татарскую музыку
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На сабантуе в Аскинском районе Башкирии местные жители засняли танцующую лошадь.
По словам автора забавного ролика, действо разворачивалось во время проведения традиционного праздника плуга – сабантуя. По всей видимости, всадник подготовился к празднику и научил лошадь забавно двигаться в такт татарской мелодии.
Сейчас ролик быстро разлетается по социальным сетям. Вполне вероятно, что вскоре о танцующем коне из Башкирии узнают и за ее пределами.
Напомним, что ранее в Уфе дворняга спела вместе со своим хозяином-школьником.
Лошадь станцевала под татарскую плясовую.
ИСТОЧНИК KP.RU